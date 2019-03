publié le 19/03/2019 à 09:04

Le 23 octobre dernier, la cagnotte du Mega Millions tombait après des semaines d’attente. Au total, 1 milliard 537 millions de dollars de gains, soit 1 milliard 350 millions d’euros. Un autre jackpot, plus élevé, avait été mis en jeu y a 3 ans à l’autre loterie nationale américaine, le Powerball. Celui-ci s'élevait à 1 milliard 586 millions de dollars, mais il y avait eu trois billets gagnants. La cagnotte d’octobre dernier est donc la plus importante jamais gagnée avec un seul billet.



Le fameux ticket gagnant avait été acheté dans une supérette de Caroline du Sud. Mais durant des mois, personne ne s'est manifesté pour réclamer l’argent. Pendant plus de quatre mois, jusqu’au début du mois de mars, aucun gagnant ne s’était encore signalé. Ce qui a alimenté un certain nombre de théories. Le gagnant était-il mort ? Ou fugitif ? Régulièrement, des journalistes allaient interroger le patron de la supérette dans l'embarras. Car si personne ne venait réclamer le jackpot, la récompense de 50.000 dollars allait aussi lui échapper.

Mais finalement, début mars, un gagnant ou plutôt une gagnante s’est faite connaitre, après 131 jours d’attente. Elle raconte que fin octobre elle était de passage en ville, faisait une balade lorsqu’elle est passée devant la supérette, a aperçu les panneaux indiquant le super jackpot d’1 milliard 5, elle s’est arrêtée, a joué des numéros choisis par la machine, avant de repartir.

Le choc de l'annonce

Lorsqu'elle a compris le lendemain qu’elle avait gagné, elle est restée sous le choc, incrédule, sans bouger pendant des heures. Mais elle a bien vite retrouvé ses esprits et a consulté des avocats, pour s’assurer qu’elle pourrait rester anonyme et toucher l’argent sans devenir une cible, elle avait beaucoup de craintes pour sa sécurité.



L’anonymat, une question sensible, n'est pas garanti pour les gagnants de la loterie en Amérique du Nord. Dans certains états, il faut accepter d’être présenté publiquement pour pouvoir toucher le chèque de la loterie. Heureusement la Caroline du Sud est l’un des rares états qui autorise l’anonymat.

Un gain imposable qui profitera aux contribuables locaux

Elle a également interrogé des conseillers financiers, car aux États-Unis, le fonctionnement des loteries se distingue de celui de France avec deux différences majeures. D’une part le jackpot est étalé sur 30 ans, c’est à dire que dans ce cas, elle devait choisir entre 1 milliard 537 millions versés sur 30 ans, ou bien 878 millions de dollars versés en une fois. Elle a choisi cette seconde option.



D’autre part, les gains d’argent sont imposés. Elle va donc toucher en réalité un peu plus de 400 millions de dollars. Ce qui reste le plus grand gain individuel de l’histoire. La nouvelle millionnaire a fait savoir qu’elle allait partager cette fortune soudaine avec un certain nombre d’organisations de charité, dont un fond de secours pour les victimes de l’ouragan Florence, qui a dévasté la Caroline du Sud en septembre dernier.



Et avec les taxes collectée par l’état de Caroline du Sud sur le gain, le parlement local va pouvoir octroyer un chèque de 50 dollars à chaque contribuable.