publié le 04/03/2019 à 09:59

Ce matin, une histoire de jeu qui appelle à la prudence. Les adeptes de la loterie ou des jeux de grattage devraient rester discrets, et ne pas crier sur tous les toits que qu'ils ont gagné, sous peine de s'attirer des ennuis.



C’est ce qui est arrivé il y a quelques semaines à Vacaville en Californie, lorsqu'un jeune homme a acheté un jeu de grattage à 30 dollars. Un jeu qui promet de gros lots. Ce dernier gratte, et surprise, constate qu’il a gagné. Le joueur n’en croit pas ses yeux. D'autant plus qu'il semble avoir gagné 10.000 dollars. Il explose de joie et rentre alors chez lui. Fou de joie, il n’essaye même pas de cacher son excitation et raconte ce qui vient de lui arriver à ses 2 colocataires.

Le lendemain matin, le gagnant se rend aux bureaux de la loterie à Sacramento, où il donne son ticket. Et là, déception, les employés lui répondent qu’il n’a en fait rien gagné. Que s'était-il passé, avait-il mal lu ? Soupçonnant que son billet avait été subtilisé, il est donc allé déposer plainte. Or, le lendemain, l’un des 2 colocataires se présente au même bureau et donne le ticket gagnant. Il découvre alors stupéfait que le véritable gain n’est pas de 10.000 dollars mais de 10 millions de dollars. Le vrai gagnant s’était donc trompé de 3 zéros.

Le scénario reconstitué grâce à la vidéo surveillance

Les employés de la loterie ne sachant pas qu’un billet a été volé et qu’une plainte a été déposée, ne font donc pas le rapprochement avec l’inconnu déçu qui s’est présenté la veille. Mais ils ouvrent une enquête de routine. Comme la règle l'exige lorsqu'il y a un gain important. Et pour cause, les vols de tickets sont courants.



L'équipe vérifie donc les caméras de surveillance dans le magasin où le billet a été acheté. Mais celui qui se présente comme le gagnant n’apparaît pas sur les images. Ils engagent alors un détective, qui fait rapidement le lien avec l’homme qui avait déposé plainte, c’est-à-dire le colocataire de celui qui s’est présenté avec le ticket à 10 millions. Le voleur a été arrêté par la police alors qu'il avait été invité à revenir dans les bureaux de la loterie, où il pensait recevoir son chèque.

Le voleur encourt 3 ans de prison

En réalité, lorsque son colocataire est revenu chez lui avec un ticket gagnant, ce dernier avait attendu qu’il s’endorme pour le prendre dans la poche de sa veste, en le remplaçant discrètement par un ticket perdant. Et pour ne pas se faire prendre, le voleur a pris des précautions et cherché à vendre le billet gagnant à quelqu’un qu’il connaissait pour la somme de 5.000 dollars, pensant encore que le billet n'en valait que 10.000.



Incarcéré, le jeune malfaiteur plaide non coupable. Il risque 3 ans de prison. Quant au véritable propriétaire du ticket, il n'est pas encore certain qu'il puisse récupérer son gain. Les services de la loterie ont néanmoins pu vérifier son récit à l'aide des caméras de vidéo surveillance, prouvant qu'il avait bien porté plainte après s'être présenté le premier en possession du ticket. Les choses pourraient donc finalement bien se terminer pour lui.