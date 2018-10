publié le 24/10/2018 à 16:05

La somme est astronomique. Mardi 24 octobre, la loterie américaine MegaMillions a annoncé qu'un super-loto record de 1,6 milliard de dollars (soit 1,4 milliard d'euros) avait été remporté en Caroline du Sud, aux États-Unis.



L'heureux vainqueur de ce nouveau jackpot, dont l'identité n'a pas été révélée, ne touchera pas la totalité de la somme puisque, contrairement à la France, les montants gagnés au loto américain sont soumis à impôt. Il pourra choisir un paiement immédiat à "seulement" 625,6 millions de dollars (548 millions d'euros), ou recevoir la somme totale de 1,09 milliard de dollars (960 millions d'euros) en plusieurs échéances étalées sur 29 ans.

Vous avez du mal à réaliser ce que représente une telle somme ? Pour mieux s'en rendre compte, voici quelques exemples des objets ou activités qu'il est possible de s'offrir avec un tel gain.

350 millions de sandwiches "jambon-beurre"

En 2018, le prix moyen du fameux en-cas français s'élevait à 4 euros à Paris. Si le gagnant de la loterie en manifestait l'envie, il pourrait ainsi s'en offrir environ 350 millions.



6.400 voyages dans l'espace

Un petit tour à plusieurs centaines de kilomètres au-dessus de la Terre, ça vous tente ? Avec 1,6 milliard de dollars, vous pourriez vous offrir 6.400 voyages de ce type. L'entreprise Virgin Galactic, filiale du groupe Virgin, propose un vol de deux à trois heures pour passer quelques minutes en apesanteur moyennant 250.000 dollars (environ 220.000 euros).



Le Paris-Saint-Germain

Selon un classement des clubs de football européens publié par KPMG en mai 2018, le club parisien est désormais valorisé à 1,142 milliard d'euros. Le club le plus cher que l'on pourrait s'offrir avec 1,6 milliard d'euros serait cependant le Liverpool FC, actuellement valorisé à 1,58 milliard d'euros.



Les 10 œuvres d'art les plus chères de l'Histoire

S'il est difficile d'évaluer le prix de chaque œuvre d'art existant actuellement sur Terre, il est en revanche possible de savoir lesquelles ont été vendues le plus cher.



Du tableau Salvador Mundi de Léonard De Vinci (395 millions d'euros) au Cri d'Edvard Munch (105 millions d'euros) en passant par la sculpture L'Homme au doigt de Giacometti (124 millions d'euros), racheter au même prix les 10 œuvres d'art les plus chères de l'Histoire vous coûterait un peu plus de 1,4 milliard d'euros. Il faudra donc mettre un peu la main à la poche...



87,6 millions d'albums "Mon pays c'est l'amour" de Johnny Hallyday

L'album posthume du mythique rockeur français, dont le prix de base est fixé à 14,99 euros, s'est déjà vendu à plus de 630.000 exemplaires depuis sa sortie le 19 octobre sur les 800.000 déjà produits. Il faudra donc effectuer une commande spéciale pour espérer en obtenir une telle quantité...

843.881 iPhone XS Max

Avec 1,6 milliard de dollars, vous pouvez également vous offrir 843.881 iPhone XS Max en 512 GO. Il s'agit de la version la plus chère actuellement en vente. Son prix unitaire : 1.659 euros.



Un chèque de 20,80 euros pour chaque Français

Qui a dit que l'heureux gagnant devait tout garder pour lui ? S'il souhaitait être généreux avec les Français, le vainqueur de ce jackpot pourrait signer à chacun des 67,12 millions d'habitants un chèque d'une valeur de 20,80 euros.

0,06% de la dette française

Autre option altruiste : racheter une part de la dette française. On vous prévient tout de suite, cette contribution risque de paraître un peu maigre. En 2018, la dette française s'établissait à 2.299,8 milliards d'euros en 2018 selon l'Insee.