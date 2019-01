et William Vuillez

publié le 02/01/2019 à 22:58

L'année commence très bien pour cet Américain. Après avoir acheté son ticket deux dollars dans une station-service de New York, il est devenu l'heureux propriétaire de 425 millions de dollars soit près de 375 millions d'euros. Il est à lui seul le gagnant de la 8ème plus grosse cagnotte de l'histoire du jeu.





Au lendemain du tirage, le gagnant de cette loterie ne s'est pas encore manifesté. Il aura le choix entre toucher ses 375 millions d'euros sous forme de versements annuels ou ne recevoir qu'une partie, un peu plus de 200 millions d'euros s'il choisit de récupérer la somme immédiatement en espèce.

Une fortune qui fait rêver les Américains en ce début d'année, mais loin du plus gros jackpot de l'histoire de Méga Millions, plus d'un milliard d'euros, remporté en octobre dernier, là aussi par un seul et unique gagnant.