États-Unis : elle contracte une MST dans une voiture et reçoit 5,2 millions de dollars de dommages et intérêts

Une Américaine a contracté le papillomavirus (HPV) après des rapports non protégés dans la voiture de son partenaire en 2017. Elle a déposé une plainte en 2021 dans l'État du Missouri, pour demander que l'assureur du véhicule l'indemnise pour "pertes et blessures", notamment pour "ses dépenses médicales passées et futures".

La plaignante, désignée par les initiales M.O, avait requis 9,9 millions de dollars de dommages-intérêts de la part de la compagnie d'assurance Geico avant qu'un médiateur ne lui octroie 5,2 millions selon des documents judiciaires. Une décision confirmée mardi par la cour d'appel du Missouri.

"L'assuré aurait dû mentionner son diagnostic à M.O avant que l'activité sexuelle ait lieu, mais il ne l'a pas fait", a pointé le médiateur.

Une nouvelle virale

Le papillomavirus, responsable du cancer du col de l'utérus, est l'une des maladies sexuellement transmissibles les plus communes aux États-Unis. Il existe un vaccin pour s'en prémunir.

La nouvelle de cette décision judiciaire est devenue virale sur les réseaux sociaux, suscitant des moqueries et des commentaires outrés.

"Les demandes d'indemnisation saugrenues de ce type sont en grande partie la raison pour laquelle les assurances automobiles coûtent si cher", a réagi le multimilliardaire Elon Musk sur Twitter.

