Une plainte a été déposée mardi contre Harvard par trois femmes doctorantes accusant l'université américaine d'avoir ignoré leurs signalements visant des faits présumés de harcèlement sexuel perpétrés par un professeur.

La plainte accuse le professeur d'anthropologie John Comaroff, 77 ans, de "s'être servi de son pouvoir et de son piédestal depuis des années à Harvard pour exploiter des apprenties chercheuses" : "Il embrassait et pelotait les étudiantes sans leur consentement et menaçait de saboter leurs carrières si elles se plaignaient", dénonce la plainte de Margaret Czerwienski, Lilia Kilburn et Amulya Mandava, dont l'histoire a d'abord été racontée mardi par le New York Times.

Depuis cinq ans, les trois femmes ont de nombreuses fois signalé les faits à l'administration de Harvard mais l'université les a traités avec une "indifférence délibérée", accusent-elles dans leur document judiciaire. Même si les plaignantes accusent Harvard d'avoir longtemps ignoré leurs allégations, leur plainte reconnaît qu'un "comité de Harvard qui a examiné l'atmosphère du département d'anthropologie vient de conclure qu'il y régnait une ambiance sexiste et misogyne dans une faculté majoritairement blanche et masculine".

D'après le New York Times, les faits ont commencé à être rendus publics il y a un an dans le journal de Harvard. Le professeur a alors été mis en congés et une enquête interne a conclu qu'il s'était rendu coupable de harcèlement verbal. Il ne devrait pas pouvoir enseigner l'an prochain selon le quotidien, qui précise que l'université ne l'a pas accusé de harcèlement ou d'agression sexuels Ses avocats, interrogés par le journal, ont indiqué dans un communiqué que leur client démentait "catégoriquement" les accusations des étudiantes.