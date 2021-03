publié le 24/03/2021 à 07:03

Premier "second gentleman" de l’histoire des États-Unis, Doug Ehmoff, le mari de

la vice-présidente Kamala Harris se montre plutôt discret depuis le début du mandat des démocrates. Toutefois, les Américains le voient un peu plus depuis une semaine, car il a été envoyé en mission directement par Joe Biden qui lui a demandé de faire le service après-vente du plan de relance.

La semaine dernière, le président américain, sa vice-présidente et leurs conjoint(e)s sont partis à quatre pour expliquer et mettre en avant les 1.900 milliards de dollars du plan de relance proposé par Joe Biden et voté par le congrès. Depuis quelques jours Jill Biden et Dough Ehmoff se retrouvent seuls pour cette tournée baptisée par la Maison Blanche : "Help is here" ("l’aide c’est par ici", ndlr).

Le "second gentleman" continue à parcourir les États-Unis, avec sa feuille de mission bien précise. Ce mardi 23 mars par exemple, il était dans l’Arkansas où il a visité un hôpital. Il y a rappelé l’intérêt des 1.400 dollars que vont toucher une majorité des Américains. En missionnant ainsi Doug Ehmoff, la Maison-Blanche essaye de rendre le centre de Washington moins distant avec les citoyens.

Doug Ehmoff est plutôt à l’aise dans cet exercice. Avocat de profession, il a l’habitude

de parler et de convaincre. Soutien sans faille et très important pour Kamala Harris, le couple s’est mis d’accord que la priorité était la carrière de la vice-présidente.

Un déficit de notoriété à combler

Sur son compte Twitter, Doug Ehmoff se présente dans l’ordre comme un père dévoué avec ses enfants nés d'une autre union et ensuite comme un mari fier. Sa femme est en effet un exemple de réussite aux États-Unis puisque Kamala Harris est la première femme vice-présidente et peut-être un jour la première présidente du pays.

Il met en ensuite en troisième position, sa fonction d’avocat pour la justice et l’égalité et a

abandonné son poste pour se consacrer à ce rôle de "second gentleman". Même si, à l’instar de Jill Biden, il va enseigner, le droit à l’université de Georgetown à Washington

Cette tournée politique est aussi l’occasion pour Doug Ehmoff de se faire connaître du grand public et de combler son petit déficit de notoriété, deux mois après l'entrée en fonction de son épouse.

Rien d'anormal jusque-là puisque peu de personnes étaient capables de reconnaître, Karence Pence, la femme de Mike Pence, l’ancien vice-président ou encore Jill Biden, lorsqu'elle était "second lady". Quant à Dough Ehmoff, il continue sa tournée le représentant de la Maison-Blanche et sera ce mercredi dans le Missouri.