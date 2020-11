Présidentielle américaine : quelle Première dame sera Jill Biden ?

publié le 12/11/2020 à 06:51

Maintenant que Joe Biden est le président-élu des États-Unis, son épouse Jill Biden se prépare à devenir Première dame. Et pour ça, elle n’a pas besoin d’attendre que Melania Trump la convie pour une visite de la Maison Blanche.

En effet, Jill Biden a déjà été pendant huit ans la "Second Lady", et est très amie avec Michelle Obama. Les Américains la connaissent donc déjà bien. Ici, tout le monde l’appelle Dr. Biden et elle se surnomme elle-même Dr B. Pourtant elle n’est pas médecin, mais docteure en sciences de l’éducation. Elle a consacré toute sa vie professionnelle à l’enseignement.

La femme de Joe Biden a été professeur de lycée, et enseigne depuis plus de 25 ans dans ce qu’on appelle ici des community colleges, qui sont des parcours d’enseignement supérieur en deux ans, distincts donc des universités où ça dure quatre ans. Jill Biden a souvent dit que ces community colleges sont l’un des secrets les mieux gardés de l’Amérique et qu’elle aime particulièrement y enseigner.

Elle veut continuer d'enseigner en étant Première dame

Les community college attirent beaucoup d’étudiants des classes moyennes et populaires qui n’ont pas les moyens ou ne peuvent s’endetter de dizaines de milliers de dollars pour accéder aux universités, même de niveau moyen. Il y a aussi des gens un peu plus âgés, qui veulent reprendre des études.

Jill Biden a cessé d'enseigner ces derniers mois pour faire campagne, mais elle assure qu’elle veut reprendre les cours, même si elle est Première dame et qu’elle va avoir 70 ans en juin. Ce sera la première First Lady à exercer une activité professionnelle rémunérée en dehors de la Maison Blanche.

Michelle Obama raconte que quand son époux était vice-président, Jill Biden avait toujours avec elle des copies à noter, même pendant les déplacements officiels. "Dr. B" a d’ailleurs fait son discours lors de la convention en direct depuis son ancienne salle de classe. Elle dit qu'enseigner ce n’est pas ce qu’elle fait, c’est ce qu’elle est.

L'éducation comme priorité de Première dame

Donc l’éducation sera sa priorité comme Première dame. enfin l'une de ses trois priorités. Les deux autres lui tiennent aussi particulièrement à coeur : le cancer et les familles de militaires et de vétérans. Jill est entrée dans la vie de Joe Biden dans les années 70 alors qu’il était déjà sénateur et avait perdu son épouse et sa fille dans un accident de voiture. Beau et Hunter, ses deux garçons en bas âge ont survécu à l’accident.7

Joe Biden a dû demander Jill en mariage à cinq cinq reprises, car elle hésitait, elle aimait tant Beau et Hunter qu’elle voulait être certaine que ce mariage durerait pour toujours et elle les a élevés comme ses fils. D’ailleurs, elle parle de "ses fils", et n’a jamais fait la distinction avec sa fille Ashley qu’elle a eue avec son époux.

Jill Biden a donc vu son fils Beau s’engager dans la garde nationale, être déployé en Irak, puis décéder d’un cancer en 2015. Donc ce sont aussi des sujets sur lesquels elle veut travailler comme Première dame. La femme de Joe Biden est aussi une sportive, elle court presque tous les jours et a fait un marathon et plusieurs semi-marathons. Elle raconte que sa règle est de ne jamais penser à quelque chose de négatif quand elle court.