publié le 26/07/2020 à 18:35

Donald Trump, très présent pendant tout son mandat sur le réseau social Twitter, où il aime choquer et jouer de l'effet d'annonce, a déclaré vendredi 24 juillet qu'il quitterait peut-être la plateforme à la fin de son son mandat, s'il n'était pas réélu.

“Ce compte est à moi, mais je ne sais pas si je l’utiliserai encore”, a évoqué l'actuel président des États-Unis dans une interview menée par le blogueur Dave Portnoy, comme le rapporte l'article du Huffington Post. “Il y a des fois où j’adore Twitter, parfois trop n’est-ce pas?”, a reconnu Donald Trump. Le milliardaire a déclaré regretter certains tweets.

“De mon temps, on écrivait une lettre, on la mettait de côté et on y revient le lendemain en se disant ‘je suis content de ne pas l’avoir envoyée’. On ne peut pas faire ça avec Twitter”, explique-t-il. “La plupart du temps, ce sont les retweets qui vous attirent des ennuis”, a-t-il ajouté.