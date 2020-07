publié le 24/07/2020 à 11:25

Alexandria Ocasio-Cortez ne se laisse pas faire. L'élue démocrate à la Chambre des représentants a vivement recadré un élu républicain ce jeudi. Dans un discours au Congrès, l'élue de New-York l'a accusé d'avoir proféré une insulte sexiste.

Tout a commencé le 21 juillet dernier, quand le journal américain The Hill rapporte une scène surréaliste. Une confrontation éclate sur les marches du Capitole, le siège du Congrès américain, entre Alexandria Ocasio-Cortez et Ted Yoho. Le sujet : la question de la criminalité aux États-Unis. Selon un journaliste sur place, qui aurait entendu l'échange, Ted Yoho aurait traitée l'élue démocrate d'"écœurante" pour avoir suggéré que la pauvreté et le chômage menaient à une augmentation de la criminalité à New York.

Alexandria Ocasio-Cortez lui répond qu'il est impoli, et les deux élus se séparent. Yoho descend ensuite les marches et lâche, toujours selon le reporter cité par le Hill, un "fucking bitch". Autrement dit : "putain de salope".

"I'm a bitch, I'm a boss"

Rapidement, la députée se défend sur les réseaux sociaux, en se filmant sur le morceau de la rappeuse Doja Cat Bitch Boss, qui dit notamment "I'm a bitch, I'm a boss". Littéralement : "Je suis une salope, je suis une patronne".

iiiiiiiii am deceased pic.twitter.com/GW32ftkupQ — Becca Rose (@itsbecrose) July 21, 2020

Mercredi, Ted Yoho présente ses excuses pour le ton "abrupt" adopté lors de son échange avec sa consœur démocrate, mais nie l'avoir traitée de "putain de salope". Selon sa porte-parole, il aurait seulement dit "bullshit", c'est-à-dire "connerie". "Étant marié depuis 45 ans et père de deux filles, je suis très conscient de mes mots", a assuré le représentant républicain devant l’hémicycle.

Mais Alexandria Ocasio-Cortez ne se contente pas de ces excuses bancales, et renchérit jeudi : "Avoir une fille ne rend pas un homme convenable. Avoir une femme ne rend pas un homme convenable. Traiter les gens avec dignité et respect est ce qui rend un homme convenable". La benjamine du Congrès, âgée de 30 ans, a ensuite souligné qu'elle aussi "était la fille de quelqu'un". "Heureusement mon père n'est plus là pour voir comment M. Yoho traite sa fille", a-t-elle ajouté.

Alexandria Ocasio-Cortez en a profité pour dénoncer une forme de sexisme "culturel". "C'est une culture d'absence d'impunité, d'acceptation de la violence et du langage violent à l'égard des femmes", a-t-elle déclaré. "Ce que M.Yoho a fait, c'est donner la permission à d'autres hommes de faire cela à ses filles."

Traitée de "fucking bitch" par un membre du Congrès américain qui s'était ensuite "excusé" en citant sa femme et ses filles, Alexandria Ocasio-Cortez n'a pas laissé passer l'occasion pour réagir. Voici sa réponse. pic.twitter.com/q5gv9UEkag — Brut FR (@brutofficiel) July 23, 2020

"Je ne laisserai pas le Congrès accepter ces excuses comme légitimes", a insisté l'élue démocrate. Pour sa part, le chef de la majorité démocrate à la Chambre, Steny Hoyer, a estimé que Ted Yoho devrait être sanctionné par ses pairs.