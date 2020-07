publié le 19/07/2020 à 16:00

Le bras de fer entre Donald Trump et le réseau social Twitter ne faiblit pas. Plusieurs fois censuré au cours des dernières semaines, son fil d'actualité a eu droit à des messages expliquant pourquoi Twitter a dû intervenir afin de faire respecter ses règles d'utilisation ou encore la loi sur les droits d'auteur.

Ainsi, une publication du directeur des réseaux sociaux à la Maison-Blanche, Dan Scavino, retweeté par Donald Trump, a été désactivé samedi 18 juillet. Et pour cause, le clip mis en ligne contenait une bande son du groupe de rock Linkin Park.

"Nous répondons aux plaintes valables pour atteinte aux droits d’auteur qui nous sont adressées par les propriétaires de ces droits ou leurs représentants agréés", a ainsi indiqué Twitter à une agence de presse reprise par Le Monde. La présidence américaine n'a de son côté pas répondu aux sollicitations.

Sur son compte officiel, Linkin Park a confirmé sa demande de retrait du tweet de l'équipe de Donald Trump. "Linkin Park n’a pas soutenu et ne soutient pas Trump, et n’autorise pas non plus ses services à utiliser notre musique. Nous avons demandé le retrait", a précisé le groupe dans un message repéré par Le HuffPost.