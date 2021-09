États-Unis : Trump s'en prend à Biden et sa gestion de la crise afghane

À l'occasion du vingtième anniversaire des attentats du 11 septembre, l'ex-président républicain Donald Trump s'est exprimé publiquement ce samedi. Il a profité de l'occasion pour dénoncer "l'horrible" retrait des troupes américaines d'Afghanistan et "l'incompétence" de Joe Biden dans sa gestion de la fin de la plus longue guerre des États-Unis.

"C'est horrible ce qu'il s'est passé" en Afghanistan, a-t-il lancé aux policiers qui l'avaient accueilli chaleureusement. "On dirait qu'on a battu en retraite, qu'on a abandonné, ils ont utilisé le mot 'capituler'", a-t-il ajouté. "On n'a pas capitulé, nos personnels n'ont pas capitulé et nos militaires sûrement pas. (…) Nous avons fui l'Afghanistan, quel timing horrible (avant) le 20e anniversaire" des attentats, a-t-il dit, avant de visiter une caserne de pompiers voisine où il a aussi reçu un accueil enthousiaste.

L'administration Trump avait conclu un accord avec les combattants islamistes en février 2020, qui prévoyait un retrait américain en mai 2021 en échange d'assurances sécuritaires. Son successeur, Joe Biden, a reporté la fin de ce retrait au 31 août, mais il a été pris de court par l'assaut des talibans.