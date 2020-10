États-Unis : Donald Trump n'est plus contagieux et va reprendre sa campagne

et AFP

publié le 11/10/2020 à 05:58

C'est une allocution aux allures de meeting de campagne qu'a prononcée Donald Trump depuis la Maison Blanche, samedi 10 octobre.

"Je vais bien", s'est exclamé le président américain, tout sourire, après avoir enlevé son masque dès son arrivée au micro. Lors de cette intervention d'une vingtaine de minutes, au cours de laquelle il est apparu en pleine forme, Trump a exhorté sa base électorale à se rendre aux urnes.

Dans un communiqué, son médecin a assuré que le chef de l'Etat n'était plus contagieux. "Le test Covid PCR de ce matin montre, au regard des standards actuellement reconnus, qu'il n'est plus considéré comme risquant de transmettre (le virus) à d'autres personnes", a indiqué le Dr Conley.

Selon ce même communiqué, les tests montrent qu'"il n'y a plus d'indice de réplication active du virus" et que la charge virale de M. Trump "diminue". Le président n'a pas de fièvre et les symptômes qu'il éprouvait se sont "améliorés", est-il ajouté.



Le retour sur les estrades de campagne est prévu en début de semaine, et le rythme s'annonce intense: Floride lundi, Pennsylvanie mardi, Iowa mercredi. A un peu plus de trois semaines du scrutin, Donald Trump, 74 ans, accuse un retard marqué dans les sondages sur son rival démocrate Joe Biden, 77 ans.