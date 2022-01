Joe Biden : qui est Joe Manchin, sénateur devenu cauchemar du président américain ?

Ce n'est pas l'État américain le plus connu, ni le plus grand... mais la Virignie Occidentale vaut le détour ! Il s'agit d'un État montagneux aux magnifiques paysages. Surtout, c'est un État ouvrier, minier, frappé par la crise et qui s’est droitisé au fil des ans. Et c’est l’État de l’homme politique le plus puissant du moment aux États-Unis : Joe Manchin. Bien qu'il soit démocrate, ce dernier est devenu le cauchemar de Joe Biden.

Actuellement les États-Unis connaissent un scénario législatif extrêmement partagé, surtout au Sénat puisqu’il y a 50 sénateurs démocrates et 50 sénateurs républicains. Et si vous avez un sénateur qui fait défection, et bien votre loi ne passe pas. À moins de récupérer le vote d’un adversaire, mais c’est rarement le cas.

Joe Manchin, sénateur démocrate dans un État qui a voté à 68% pour Donald Trump, fait régulièrement défection auprès de son propre camp, ou négocie de longues semaines ou de longs mois pour voter les mesures gouvernementales. Pourquoi ? D'abord, parce qu'il considère (et ce n’est pas le seul élu) qu’avant de rendre des comptes au gouvernement il doit rendre compte à ses électeurs... mais aussi parce qu'il est soupçonné de conflits d'intérêts.

