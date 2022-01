Que devient Donald Trump depuis son départ de la Maison-Blanche ?

Le sujet du jour. Donald Trump rumine encore sa défaite lors de la dernière présidentielle américaine. Le républicain a annulé sa conférence de presse qui était prévue tout juste un an après l'assaut du Capitole. L'ancien président des États-Unis qualifie de "crime du siècle" la "fraude" qui a selon lui, et sans qu’il n’en apporte aucune preuve, entaché la campagne.



Pourquoi on en parle ? L'ancien pensionnaire de la Maison Blanche continue de sillonner le pays. Donald Trump était au Texas l'été dernier. Cherche-t-il à revenir ? De quoi aujourd'hui est fait son quotidien ? Comment communique-t-il depuis qu'il s'est fait bannir des réseaux sociaux ?



L'analyse. "Certains de ses partisans sont devenus plus modérés, ils s'inquiètent du 'trumpisme'. Beaucoup se sont rendus compte que la vie était peut être un peu plus tranquille et douce depuis qu'il n'était plus là. D'autres se disent qu'on peut faire du 'trumpisme' sans Trump", explique Lionel Gendron, correspondant de RTL aux États-Unis.





