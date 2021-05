États-Unis : Disneyland rouvre ses portes, les fans exultent de bonheur

publié le 03/05/2021 à 05:01

En Californie aux États-Unis, c'est l'excitation depuis que Disneyland a décidé de rouvrir ses portes, après un an de fermeture pour faire face à la pandémie mondiale de coronavirus. Un acte extrêmement symbolique. Le deuxième parc d'attractions le plus visité au monde va enfin retrouver ses clients et ses fans.

"On a pleuré avec ma famille. Et je peux même sentir mon cœur s'emballer alors que j'en parle", a confié un fan. "La magie est de retour, vous pouvez la sentir. Pouvoir marcher à nouveau le long de Main Street, c'est incroyable. En tant que papa, je me sens en sécurité ici. Il y a des marqueurs pour respecter les distances, les masques, du plexiglas, c'est juste génial d'âtre ici à nouveau", déclare un père de famille.

En effet, le parc d'attractions d'Anaheim, au sud de Los Angeles, a mis en place des restrictions strictes pour éviter la propagation du virus. Tout d'abord, seuls les Californiens sont autorisés à entrer dans le parc. Les groupes sont limités aux membres de trois foyers et le masque est obligatoire pour tous. Les queues pour les attractions se font uniquement à l'air libre et espacé entre chaque personne.

Mais la demande est telle qu'il est difficile de réserver des places. Lors de la réouverture de la billetterie en ligne le 15 avril dernier, il a fallu attendre des heures pour pouvoir espérer acheter un billet. Vendredi 30 avril, le parc était quasiment complet pour les sept semaines à venir.

Disneyland is now open once again ✨ pic.twitter.com/NKPX5Yq0mK — Disneyland News Today (@dlnt) April 30, 2021