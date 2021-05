publié le 30/04/2021 à 20:31

Leurs vœux ont été exaucés. En décembre dernier, deux sœurs jumelles ont lâché un ballon dans le ciel du Kansas auquel elles avaient accroché leurs lettres au Père Noël. À 1.000 kilomètres de là, un habitant de Louisiane a reçu l'une d'elles et a répondu aux fillettes de 4 ans.

Dans les missives se trouvaient la liste des souhaits de cadeaux de Luna et Gianella. Sur les deux lettres envoyées, seule celle de Luna est arrivée dans les mains d'un illustre inconnu. "Jamais je n'ai pensé que quelqu'un trouverait le ballon. Je me disais qu'il se dégonflerait et finirait quelque part dans un arbre", a confié Leticia Flores-Gonzlez, la mère des petites filles, à CNN.

Alors que le ballon s'était entortillé dans un arbre, Alvin Bamburg, intrigué, l'a récupéré pensant que c'était un déchet. "J’ai eu la surprise de trouver un morceau de papier jaune plié et scellé avec une étoile rouge. J’ai découvert que c’était une lettre au père Noël, envoyée depuis le Kansas par une certaine Luna." Ce n'est que des semaines plus tard qu'il a décidé avec sa femme de contacter la fillette en postant un message sur Facebook.

L’histoire émeut les internautes qui décident, avec le couple de Louisianais, d’envoyer les cadeaux demandés par Luna. Au-delà de l'aspect matériel, les deux familles ont tissé des liens après des mois d'échanges et une rencontre mi-avril. Le couple a ainsi offert aux jumelles un dernier cadeau... un chiot, dernier présent de la liste de Noël.