États-Unis : en Floride, l'inquiétante augmentation des morts de lamantins

publié le 28/04/2021 à 14:48

Du 1er janvier au 16 avril, 674 lamantins ont été retrouvés morts dans les eaux de Floride selon la commission de protection de la faune de l'État, un chiffre qui est monté en flèche cette année. Les marées rouges causées par l'utilisation humaine d'engrais, la perte de nourriture dans leur habitat naturel et les chocs avec des embarcations sont les principales causes de décès pour les lamantins. Les cinq centres de soins pour lamantins en Floride sont quasiment à capacité.

Mi-avril, une femelle de deux ans a été secourue, elle souffrait d'une sévère intoxication aux brévétoxines, produites par la marée rouge. Baptisée Lativa, elle avait été retrouvée inconsciente. Aujourd'hui elle respire seule, mais elle reste suivie de près dans une petite piscine de soins intensifs au côté de la lamantin Bellisima, selon les informations de l'AFP, glanées au zoo de Tampa, l'un des trois plus grands centre qui compte trois réservoirs de soins intensifs.

Bellisima elle, avait été retrouvée sous-alimentée et avec de graves blessures provoquées par un canot. Quand Lativa et Bellisima iront mieux, elles iront dans la piscine de récupération, où une vingtaine de lamantins convalescents sont nourris de laitue et soignés jusqu'à être remis dans leur milieu naturel.

Des chocs avec des embarcations et des jet-skis

Le plus alarmant, est que les lamantins sont de plus en plus victimes de l'activité humaine. En général, l'augmentation de leur mortalité est due aux collisions avec des embarcations et des jet-skis qui vont très vite dans des eaux peu profondes. "Quand un lamantin émerge pour respirer, c'est là qu'il est généralement vulnérable et qu'il est frappé par un bateau", explique à l'AFP Molly Lippincott du zoo de Tampa.

Dans les piscines de récupération du zoo, ils ont tous des cicatrices. Une ligne droite quand la blessure a été provoquée par la quille, ou plusieurs lignes parallèles quand c'est l'hélice qui en est à l'origine. En janvier dernier, les enquêteurs de Floride faisaient même état d'un cas de mutilation. Un lamantin avait été retrouvé avec le mot "TRUMP" gravé sur son dos.

Cousins éloignés des éléphants, les lamantins sont de doux géants herbivores qui vivent dans des eaux chaudes et calmes parce qu'ils doivent sortir fréquemment à la surface pour respirer. La population de lamantins en Floride est estimée à environ 7.000. En mai 2017, les autorités fédérales avaient requalifié les lamantins, les faisant passer d'espèce en danger à espèce menacée, ce qui a réduit les protections les entourant.