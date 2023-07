États-Unis : des requins seraient-ils accros à la cocaïne en Floride ?

Non, il ne s'agit pas d'un énième "nanar" à la mode Sharknado, ce film de série Z qui met en scène des requins tombant de tornades. L'hypothèse de squales accros à la cocaïne dans les eaux de Floride est au contraire très sérieusement émise par des chercheurs. Ils ont exposé leur thèse dans un documentaire intitulé "Cocaïne Sharks" (les requins de la cocaïne) et diffusé mercredi 26 juillet sur la chaîne américaine Discovery Channel, rapportent les médias américains et anglais. Les requins ingèreraient en fait des balles de cocaïne jetés par dessus bord par des trafiquants dans les eaux floridiennes.

Les garde-côtes américains avaient trouvé en juin dernier près de 6.400 kilos de cocaïne dans les eaux des Caraïbes et du sud de la Floride, pour une valeur de 186 millions de dollars, raconte CBS News. Une partie de cette drogue serait donc ingérée par les requins.



Des expériences menées pendant six jours

Tracy Fanara, ingénieur en environnement, et le biologiste marin britannique Tom Hird ont mené des recherches pendant six jours dans les eaux floridiennes, rapporte The Guardian. Les chercheurs ont ainsi observé des requins aux comportements étranges, comme le montre la bande-annonce du documentaire. Un requin-marteau, une espèce qui nage généralement loin des hommes, est venue directement vers les plongeurs. Ils ont aussi largué dans l'eau des balles, qui ressemblaient à des balles de cocaïne, pour voir comment les requins réagissaient. Résultat : de nombreux animaux ont mordu.



Les chercheurs ont également jeté à l'eau des balles avec de la poudre de poisson hautement concentrée, afin de simuler la cocaïne. L'effet fut immédiat : "C'est la meilleure chose à faire pour mettre le feu à leurs cerveaux. C'était fou", a assuré le biologiste marin Tom Hird. Les chercheurs ont précisé n'avoir pas donné de drogue aux requins. "De toute évidence, nous ne pouvons pas donner de cocaïne aux requins, surtout pas dans la nature. Cela aurait été une étude beaucoup plus précise, mais ce n'est tout simplement pas éthique", a déclaré l'ingénieur Tracy Fanara.

Pas de conclusions à ce stade

Les chercheurs eux-mêmes estiment qu'il est impossible en une seule expérience de connaître la quantité de cocaïne ingérée par les requins, ni même les effets sur leurs comportements. "On ne sait pas si les changements de comportement des requins étaient associés à l'exposition à la cocaïne, ou s'il s'agissait simplement d'une coïncidence. Il faut certainement faire plus de recherches", a avoué Tracy Fanara, interrogée sur CBS News. L'ingénieur souhaite désormais s'associer à d'autres scientifiques marins pour prélever des échantillons de sang de requins, afin d'évaluer les niveaux de cocaïne. Les scientifiques ont en tout cas voulu alerter sur les conséquences des activités humaines sur la faune et la flore.

D'autres chercheurs sont cependant sceptiques sur l'hypothèse développée par le documentaire "Cocaïne Sharks". Gavin Naylor, directeur du programme de recherche sur les requins à l'Université de Floride, pense que les squales pourraient tout aussi bien traiter les balles de cocaïne comme du bois ou des détritus non-comestibles. "À moins que la balle ne soit remplie de poisson fraîchement tué, il est peu probable qu'ils veuillent manger quelque chose qui ne soit pas vivant", juge Gavin Naylor, interrogé par le site Scientific American. Des recherches et des expériences supplémentaires seront donc nécessaires.