Une sculpture d'extraterrestre borde le bord de la route dans la ville de Baker, en Californie, qui revendique le plus grand thermomètre au monde à 32 mètres (134 pieds), et connue également sous le nom de «Gateway to Area 51» le 4 mars 2019.

publié le 31/07/2019 à 12:56

Ils sont maintenant près de 2 millions de personnes à s'être inscrites sur l'événement Facebook. Ils prévoient de "prendre d'assaut" la "Zone 51" ("Area 51" en anglais), avec pour objectif de prouver l'existence des extraterrestres. Cette zone se situe à environ 160 km de Las Vegas, dans la région rurale du Nevada (nord-ouest des États-Unis). Il s'agit d'une base militaire dite secrète, où sont effectués des essais d'armes et d'avions.

"Au début, la propriétaire du motel sur la thème des extraterrestres, sur une route du Nevada proche du mystérieux site de la zone 51 n'a pas pris au sérieux la publication de l'événement Facebook, note le très sérieux magazine Time à partir d'informations de l'agence AP. Puis, son téléphone a commencé à sonner. 'Cela n'arrête pas, notre téléphone n'arrête pas de sonner', a raconté Connie West, du Little A'le'Inn, au Sun de Las Vegas."

Comme l'explicite le titre de l'article, "la région rurale du Nevada n'est pas préparée à un taux de participation élevée" à cette "invasion". "C'est un peu effrayant de penser que beaucoup de gens pourraient arriver dans une ville de 54 habitants, a expliqué une employée de camping. Comment pouvons-nous nous préparer ? Je ne pense pas que ce soit juste une fantaisie passagère."

Les forces de l'ordre prennent l'affaire au sérieux

Du côté des forces de l'ordre, on ne croit pas à une déferlante sur la "Zone 51". Mais le shérif du comté de Lincoln a néanmoins expliqué que "500 ou 1.000 visiteurs pourraient créer des problèmes de circulation, de stationnement et de congestion dans une juridiction regroupant 26 adjoints du shérif assermentés et environ 5.200 résidents permanents situés principalement dans des villes rurales, notamment Caliente, Pioche, Panaca et Alamo."

"Je pense que cela a commencé comme une blague, mais il pourrait y avoir suffisamment de gens qui la prennent au sérieux, et cela pourrait être un problème, a expliqué le shérif. Il pourrait y avoir des blessés et des gens risquent d'aller en prison. Ce n'est pas un sujet de plaisanterie."