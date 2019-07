publié le 16/07/2019 à 10:32

"Raid sur la zone 51, ils ne pourront pas tous nous arrêter" : tel est le pari fou lancé par un internaute sur Facebook dont l'objectif est de pénétrer l'un des endroits les plus secrets et mystiques du monde. Plus d'1,2 million de personnes ont répondu à l'appel et 1 million se disent intéressés.

La "zone 51" se situe à 160 kilomètres de Las Vegas dans le Nevada, au nord-ouest des États-Unis. Créée dans les années 1950, cette base militaire d'1,2 million d'hectares sert de terrain secret pour des essais d'armes et d'avions. Il est strictement interdit d'y entrer sous peine d'amende. Les panneaux entourant la zone mentionnent même que "l'utilisation d'une force mortelle est autorisée".

De nombreuses théories conspirationnistes estiment que les Américains détiendraient des preuves qu'il existe une vie extraterrestre. Des preuves qu'ils cacheraient et protégeraient depuis le début des années 50 dans la "zone 51". Tous, aimeraient contourner la sécurité du site et mettre la main sur ces pièces à conviction et répondre à l'énigme.

Pour les passionnés de paranormal, cette base militaire secrète serait en réalité un lieu de rencontres entre l'armée américaine et les extraterrestres. Certains racontent que des OVNI se sont posés à cet endroit, peut-être ont-ils aperçu des engins volants testés par l'armée ?