Ce sont des révélations dont se serait bien passé le couple Trump. Melania, l'épouse du président américain, a été secrètement enregistrée au cours de l'été 2018. Les extraits audio ont été diffusés sur CNN jeudi 1er octobre. Ils proviennent de conversations téléphoniques avec Stéphanie Winston Wolkoff, l'une de ses ex-conseillères.

On y entend notamment la Première dame s'énerver d'être assimilée à la politique de son mari. Donald Trump avait à l'époque séparé près de 2.000 mineurs de leurs parents, qui avaient été arrêtés après avoir illégalement franchi la frontière américano-mexicaine.

"Ils disent que je suis complice. Que je suis pareille que lui, que je le soutiens. Que je ne m'exprime pas suffisamment, et que je n'en fais pas assez à mon poste", s'énerve Melania Trump. "Je me casse le cul à travailler sur les trucs de Noël, alors que tu sais, qui en a quelque chose à foutre de Noël et de ses décorations ? Bien sûr, je suis obligée de le faire", poursuit-elle, avant de demander pourquoi tout le monde préfère l'interroger "sur les enfants qui ont été séparés de leurs parents".

Melania Trump questionnée sur les enfants d'immigrés

Il est justement question de la situation de ces enfants dans la suite des enregistrements diffusés par CNN. Tandis que des associations se sont élevées à plusieurs reprises contre leurs conditions d'hébergement en 2018, Melania Trump semble au contraire convaincue de la qualité de leur accueil à ce moment là.

"Les enfants disent : 'Woaw, je vais avoir mon propre lit ? J'aurai une armoire pour mes vêtements ?'. C'est vraiment triste d'entendre ça, mais ils n'avaient pas accès à ça dans leur propre pays, où ils dormaient par terre. Ici, on prend soin d'eux, assure-t-elle. Effectivement, ils ne sont pas avec leurs parents, c'est triste. Mais quand ils viennent ici seuls ou avec des coyotes (le surnom donné aux passeurs, ndlr), il faut faire quelque chose", conclut la Première dame.