publié le 17/08/2019 à 02:05

L'alerte a été donnée vers 7h ce vendredi 16 août. Un passager du métro new-yorkais a repéré un premier cuiseur de riz abandonné dans la grande station de métro de Fulton Street, près du World Trade Center, dans un quartier reconstruit depuis les attentats du 11 septembre 2001, a expliqué la police de la ville lors d'un point de presse.

Un deuxième cuiseur a été ensuite repéré dans une autre partie de la même station.

Très vite, la station a été évacuée, deux grandes lignes du métro arrêtées, et plusieurs autres s'arrêtant à cette station ne marquaient plus l'arrêt. Alors que la police annonçait qu'ils s'étaient avérés inoffensifs, un troisième objet suspect était annoncé un peu plus au Nord, dans le quartier de Chelsea. Il s'agissait aussi d'un cuiseur à riz vide et inoffensif, a indiqué la police.

Un individu recherché

Les deux cuiseurs de la station de Fulton Street ont été déposés par le même homme, qui les a sortis d'un caddy, a indiqué le commissaire adjoint de la police de New York en charge de l'antiterrorisme John Miller, citant les images des caméras de surveillance.



L'individu est désormais recherché. "Je n'irai pas jusqu'à le qualifier de 'suspect', mais c'est certainement quelqu'un à qui on va vouloir poser des questions", a-t-il ajouté. Il n'a pas exclu qu'il ait simplement voulu se débarrasser des appareils.

La découverte de ces colis suspects a pu raviver de douloureux souvenirs. C'est également à Chelsea qu'une cocotte-minute renfermant une bombe artisanale avait explosé en septembre 2016, faisant 31 blessés et semant la panique dans une ville qui n'avait plus connu d'attentat depuis 2001.

Un sympathisant jihadiste d'origine afghane, Ahmad Rahimi, avait été jugé coupable d'avoir déposé trois bombes au total même si une seule d'entre elles avait fait des dégâts. Il a été condamné à la perpétuité en février 2018.