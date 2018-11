publié le 13/11/2018 à 18:36

Avec les retards et interruptions à répétition sur les lignes de métro et de RER, les parisiens pensaient en avoir vu de toutes les couleurs. Loin s'en faut. Ce mardi 13 novembre, peu avant 9 heures du matin, la ligne 1 du métro a été interrompue en urgence à cause... d'une chèvre.



Selon les passagers, qui ont raconté cette mésaventure sur les réseaux sociaux, la présence incongrue du caprin était due à un homme qui l'a guidé jusque dans le wagon, comme un animal de compagnie. La chèvre venait en réalité d'être volée dans le jardin des Tuileries, où des chèvres broutent les pelouses.

Il s'est alors engouffré dans le métro, à la station Tuileries, avec son nouveau compagnon, avant d'être repéré par le personnel de la RATP. Après avoir refusé de descendre de la rame, l'homme est devenu agressif et menaçant. Les agents de sécurité ont été obligée d'intervenir pour interpeller le voleur.

Selon le Huffington Post, la chèvre serait en bonne santé. Après avoir été prise en charge par les agents du jardin des Tuileries, elle a pu retrouver son petit coin de nature.

Quand tu prends ton bouc avec toi dans le métro et que ça bloque tout le monde : ¿¿¿¿ #ratp #paris #ligne1 pic.twitter.com/qWBUDWitx1 — Matthieu Frobert (@matthou_picchu) 13 novembre 2018