publié le 18/09/2018 à 05:00

C'est une photo qui a fait le tour des réseaux sociaux. L'image de Robert Simmons Jr. et de son chaton a ému le monde entier. Alors qu'il était évacué de son habitation de New Bern en Caroline du Nord dans une barque pour fuir l 'ouragan Florence qui frappe les États-Unis, on le voit fatigué avec son chaton mouillé et apeuré sur son épaule.



Les eaux qui ont débordé de la rivière Neuse pendant l'ouragan Florence ont effet transformé les rues de la ville en canaux. "Nous sommes passés par Bertha, Fran, Irene, Matthew", a déclaré vendredi 14 septembre après-midi, assis dans le petit bateau, celui qui a passé toute sa vie dans cette ville. "Et c’est le pire que nous ayons eu dans cette partie ici", a relaté le sinistré. La détresse de cet homme et de ce petit chaton sauvé des eaux a ému l'ensemble des Américains.

Meet Robert Simmons. Was stuck in his house since last night, when floodwaters began to rise in New Bern. A boat came and rescued him just now. He was sad to leave his father but left with his kitten hugging his neck. Cat’s name: Survivor, Simmons said. #HurricaneFlorence2018 pic.twitter.com/vRR3lANDJe — Andrew Carter (@_andrewcarter) 14 septembre 2018

Ce n'est pas le seul animal qui ait évité le pire. Comme le relate NBC News, deux volontaires, qui secouraient la population de sinistrés bloqués dans leurs maisons inondées à Leland, en Caroline du Nord, sont venus en aide à six chiens enfermés et abandonnés par leurs maîtres dans des cages submergées par les eaux. "Les chiens étaient presque sous l'eau et l'eau montait vite. En un heure, ils auraient été morts", témoigne Ryan Nicols, l'un des deux secouristes. La scène a été filmée par une reporter freelance et a presque atteint les 3 millions de vues ce lundi 17 septembre au matin.

Rescued six dogs in Leland, NC, after the owner LEFT THEM locked in an outdoor cage that filled with flood water that was rapidly rising.



We got them out, but by the time we left, the water was so high that they would have drowned. BRING YOUR PETS WITH YOU! #HurricaneFlorence pic.twitter.com/tRibGxCjXy — Marcus DiPaola (@marcusdipaola) 16 septembre 2018

Un conducteur de camion sauve 53 chiens et 11 chats

Selon Greenville News, un camionneur de 51 ans du Tennesse a conduit la semaine dernière jusqu’en Caroline du Nord et a secouru 53 chiens et 11 chats dans quatre villes différentes avant de les emmener dans un refuge à Foley, en Alabama. Le bilan des intempéries consécutives au passage de Florence est désormais de 31 morts, dont 24 en Caroline du Nord.