Ouragan Florence : une femme et son bébé tués par la chute d’un arbre

publié le 14/09/2018 à 21:25

Aux États-Unis, l’ouragan Florence a fait ses deux premières victimes. Une femme et son bébé ont été tués par la chute d’un arbre a fait savoir la police de Wilmington, en Caroline du Nord. "Une femme et son bébé ont été tués lorsqu'un arbre est tombé sur leur maison. Le père a été blessé" et hospitalisé, a indiqué la police sur Twitter. Accompagné de pluies torrentielles et de vents violents, l'ouragan a touché terre en Caroline du Nord au matin de ce vendredi 14 septembre.



Le gouverneur de la Caroline du Nord a déclaré le même jour que l'ouragan Florence était en train de dévaster cet Etat du sud-est américain. "La tempête ravage notre État", a déploré le gouverneur Roy Cooper en conférence de presse. "Nous sommes très inquiets que des localités entières puissent être détruites", a-t-il ajouté.

"Nous faisons face à plusieurs menaces", a poursuivi le gouverneur, citant la montée des eaux de l'océan et des rivières gonflés par l'ouragan, combiné aux fortes précipitations. Des pluies de cette intensité n'arrivent "qu'une fois tous les mille ans", a déclaré Roy Cooper.

Environ un demi-million de personnes sont déjà privées d'électricité en Caroline du Nord qui compte quelque 10 millions d'habitants, selon Roy Cooper. "Ce nombre augmente pendant que nous parlons", a-t-il ajouté. "Les secouristes travaillent dans des conditions difficiles qui ne vont faire que s'aggraver aujourd'hui", a-t-il souligné.