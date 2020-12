États-Unis : Chuck Yeager, légende de l'aviation, est mort

publié le 08/12/2020 à 07:39

Il était considéré comme une légende de l'aviation aux États-Unis. Le pilote américain Charlie "Chuck" Yeager,qui est le premier à avoir franchi le mur du son, est décédé à l'âge de 97 ans, a annoncé son épouse Victoria, lundi 7 décembre.

"Je vous annonce avec beaucoup de tristesse que l'amour de ma vie, le général Chuck Yeager est décédé juste avant 9pm ET" (02h00 GMT mardi), a écrit Victoria Yeager sur le compte Twitter de son époux. "Une vie incroyable, bien vécue, le plus grand pilote de l'Amérique et son héritage de force, d'aventure et patriotisme seront pour toujours dans nos souvenirs." a-t-elle ajouté, sans préciser les causes du décès de son époux.

Pilote durant la Seconde Guerre mondiale, Chuck Yeager a fait son entrée dans l'histoire en brisant le mur du son en 1947 à bord d'un appareil Bell X-1, lui valant le surnom de "The Fastest Man Alive". "Ça a ouvert l'espace, Star Wars, les satellites", a dit le pilote américain en 2007 dans une interview à l'AFP.

Né le 13 février 1923 dans la petite localité de Myra, en Virginie-Occidentale, Yeager a grandi auprès de son père mécanicien qui lui a appris le métier. Il a rejoint l'armée de l'air en septembre 1941, trois mois avant l'entrée en guerre des États-Unis et commence comme mécanicien d'avions avant d'apprendre à piloter. Basé en Angleterre, Yeager a commencé ses missions de combat sur un Mustang P-51 en février 1944 et a abattu un Me 109 allemand.

Une "perte énorme", pour le directeur de la Nasa

À son tour, Chuck Yeager a été abattu derrière les lignes ennemies en mars 1944 mais a réussi à rejoindre son unité en Angleterre avec l'aide de la Résistance française, après une éprouvante traversée des Pyrénées. Il reprend le combat et il est crédité d'une douzaine de victoires aériennes à la fin de la guerre, dont cinq Me 109 allemands descendus en une seule journée et quatre FW 190 en une autre.

Charlie Yeager a établi de nombreux records mais il a passé l'essentiel de sa carrière au sein de l'armée de l'air américaine dans les années 1950 et 1960. L'administrateur de la Nasa Jim Bridenstine a regretté une "perte énorme" et loué "son caractère pionnier et innovateur".

"La bravoure de Chuck et ses exploits sont un testament de sa force durable qui l'a fait être un véritable Américain", et le travail de la Nasa Aeronautics "doit beaucoup à sa contribution brillante à la science aérospatiale", a-t-il écrit dans un communiqué. Chuck Yaeger avait pris sa retraite en 1975.