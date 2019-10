publié le 03/10/2019 à 00:33

C'était un appareil datant de la Seconde Guerre mondiale qui avait l'habitude de transporter des passagers souhaitant voler dans de vieux avions. Un bombardier qui, mercredi 2 octobre, s'est écrasé aux États-Unis avec 13 personnes à son bord. Le B-17, abondamment utilisé par l'US Air Force contre l'Allemagne et le Japon, tentait, 10 minutes après le décollage, d'atterrir en urgence sur une piste de l'aéroport Bradley International, dans le Connecticut.

L'avion, opéré par la fondation Collings, transportait 13 personnes, 10 passagers et trois membres d'équipage, a précisé James Rovella, responsable du Connecticut pour la sécurité publique. "Je peux confirmer qu'il y a des morts, dont je ne vous dirai pas le nombre", a-t-il déclaré lors du point presse.

"C'est beaucoup trop tôt pour en parler, on a un accident, du feu, et des victimes très difficiles à identifier, nous ne voulons pas faire d'erreurs". James Rovella a en plus précisé que les passagers avaient été au moins blessés. Quant au journal local The Hartford Courant, il annonce 5 morts en citant des sources non précisées, relaie l'AFP.

"La tragédie qui a eu lieu ici pourrait être source de leçons pour tous ceux qui font encore voler ces appareils", a souligné le sénateur du Connecticut Richard Blumenthal. "Ce sont des avions d'époque qui ont besoin d'être entretenus correctement, et s'il s'avère que des défauts ou une maintenance défectueuse ont causé l'accident, ce sera un signal d'avertissement très fort pour tous ceux qui font voler ces avions".