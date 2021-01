États-Unis : ces militants pro-armes qui tournent le dos à Donald Trump

publié le 19/01/2021 à 14:02

Le nouveau président devra, comme ses prédécesseurs, sans doute gérer le débat sur les armes à feu aux États-Unis. Avec l'inquiétude face à la Covid, la peur des émeutes, les protestations, les Américains se sont rués l'an dernier chez les marchands d'armes.

Le 18 janvier, à Richmond, en Virginie, des révolutionnaires surarmés ont manifesté, le deuxième amendement chevillé au corps. Ces partisans du port d'armes prônent la révolution et appellent avec détermination à un ordre nouveau. Cet homme "qui hurle que personne ne pourra l'arrêter" s'appelle Mike Dunn. Il est le chef d'une milice. Tenue militaire, fusil-mitrailleur sur la poitrine et pistolet à la ceinture, il fait partie des électeurs déçus par Donald Trump, jugé trop tendre.

"Le président Trump a signé plus de lois contre les armes que les deux précédents présidents réunis", affirme-t-il. "Il a violé la Constitution. Si Trump a fait cela, il est sûr que Joe Biden fera encore pire. On s'y attend, donc je suis là avec mes gars et on a fait ce qu'on a fait", assure-t-il.

"On avance vers une possible révolution"

Pour lui et ses hommes qui l'accompagnent, il faut aller beaucoup plus loin, renverser le système. Faire une révolution armée si nécessaire, au nom de la liberté. Il voit l'assaut sur le Capitole comme un point de départ. "Je crois qu'on avance vers une possible révolution", dit Mike Dunn.

"Beaucoup de gens se sont détournés de Donald Trump et de son parti. Moi, j'étais fan. Je suis parti pour un autre combat. Je suis déterminé. Je suis prêt à donner ma vie pour mes droits", poursuit le militant. Traqués par les services de renseignements, ces hommes s'affichent pourtant à visage découvert face aux policiers, déterminés à faire triompher leurs idées.