C'est déjà Noël dans une ville de la banlieue de Cincinnati, dans l'Ohio. Les décorations lumineuses sont en place. Et vous savez que les Américains aiment décorer leurs maisons, à l’intérieur, comme à l’extérieur, avec des sapins, de grandes guirlandes et des rennes.



Dans cette rue, on peut donc voir déjà des bonhommes de neige et des pères Noël gonflables dans des jardins, un grand Mickey, et beaucoup d'autres choses. Tout a commencé il y a plusieurs mois, lorsque les parents d'un petit garçon de 2 ans, Brody, ont appris qu'il souffrait de tumeurs au cerveau rares et agressives. La chimiothérapie n'a pas arrêté leur progression très rapide. Il en a désormais cinq.

Ils ont appris, il y a cinq semaines, qu'il n’a plus que deux mois à vivre. Alors ils ont décidé de lui offrir un dernier Noël. Un matin, il s'est levé, et il a découvert le sapin décoré. Il ne savait pas que ce n'était pas encore décembre, et il a souri.

Les voisins ont décidé de faire de même : ils ont sorti leurs décorations. Brody, déjà très affaibli, qui ne peut plus marcher normalement, est emmené à l'arrière d'une cariole, une couverture sur les genoux, faire le tour du quartier résidentiel, pour admirer les ornements clignotants.



Mais comme les voisins voulaient que ce soit spectaculaire pour Brody, et que ca n'a pas été facile d'en trouver dans les magasins en septembre, ils ont créé une page Facebook pour récupérer des décorations.



Et ça a marché. Des inconnus viennent, jour après jour, apporter des cartons qui débordent de guirlandes, de flocons de neige en plastique. Et il en faut de nouvelles, car des abrutis ont vandalisé à plusieurs reprises le décor de Noël, en plantant des coups de couteaux dans les décorations gonflables. Il a fallu en remettre de nouvelles.



Ils arrivent parfois avec des maison en pain d'épice. Brody ne peut plus manger - il a un tube -, mais peut encore sentir sur ses lèvres le goût du sucre.



Tellement de monde se mobilise qu'il y aura une parade, dimanche 23 septembre, avec un père Noël sur un camion, des chorales de chants de Noël et des super-héros. Ses parents voient leur fils souffrir, mais constatent que tout cela lui fait du bien. Ils reçoivent aussi des cartes de Noël.