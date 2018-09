publié le 19/09/2018 à 06:44

"La beauté du diable, mais le visage du mal", comme le résume la police. Cela se passe à Newport Beach, une station balnéaire chic au sud de Los Angeles. Lui, Grant Robicheaux, a 38 ans. Elle, Cerissa Riley, sa compagne, 31 ans.



Ils sont presque la caricature de Californiens, tels qu'on peut les voir dans les sériés télés. Jeunes, beaux, musclés, bronzés, sportifs. Grant fait du surf. Il est un chirurgien, il a de l'argent, il mène une vie fastueuse. Il est même apparu dans une émission de télé réalité où des "mâles américains" (c'était le nom de l'émission) recherchaient des filles, pour un soir ou pour la vie.

Ils ont été inculpés mardi 18 septembre pour une agression sexuelle et un viol, sur deux jeunes femmes. En fait, Grant et Clarissa étaient des chasseurs.

Comment s'y prenaient-ils ? Ils sortent, un bar, un restaurant, une soirée. Ils sont beaux, on les regarde. Clarissa aborde une jeune femme, sympathise avec elle. Puis elle présente la proie à son compagnon, et le couple invite la jeune femme à une fête. Elle les suit. Par exemple, sur un bateau. Ils lui servent à boire, un verre, un deuxième. Et la jeune femme perd peu à peu ses esprits. C'est là qu'ils la ramènent dans l'appartement de Grant.



Dans un cas, il y a eu une agression sexuelle. La jeune femme est allée le lendemain à la police. Les examens ont confirmé qu'elle avait été lourdement droguée.



Dans l'autre cas, la jeune proie était si intoxiquée qu'elle s’est évanouie. Elle était en train d'être violée lorsqu'elle a repris connaissance et s'est mise à hurler. C'est un voisin qui a appelé la police. Les perquisitions ont permis de retrouver des quantités importantes de drogue (GHB, MDMA, ecstasy, cocaïne, champignons hallucinogènes) et des armes d'assaut, ainsi que autres pistolets.



Le couple dément toute agression, mais avait l'habitude de garder des images de leurs proies. Les enquêteurs ont retrouvé sur leurs téléphones un millier de jeunes femmes photographiées ou filmées.



On ne sait pas si elles ont toutes été victimes d'agressions sexuelles ou si certaines étaient consentantes. C'est pour cela que le procureur cherche à les identifier, et rend public cette affaire pour que des victimes se fassent connaitre.