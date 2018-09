publié le 10/09/2018 à 06:45

Leslie Moonves était encore plus influent que Weinstein. En un peu plus de deux décennies, il a fait de CBS la première chaîne d’Amérique. Il est devenu l'homme le plus puissant de la télévision. Et aussi l'un des plus riches : on estime qu'en une décennie, il a touché un milliard de dollars.



Depuis juillet, il était dans une situation difficile, depuis la publication de témoignages évoquant un harcèlement sexuel dans le New Yorker par Ronan Farrow, le journaliste qui a déjà révélé les premières accusations de viols contre Weinstein. Le patron de CBS avait reconnu des "comportements inappropriés", mais se défendait d'avoir jamais forcé une femme.

Néanmoins, on savait ces derniers jours qu'il négociait son départ de CBS, et que les négociations portaient sur le montant de son parachute doré. Dans son contrat, il était prévu qu'il puisse obtenir jusqu'à 280 millions de dollars.

Les échos des négociations indiquaient que le parachute doré serait réduit à une centaine de millions de dollars. Mais ça, c'était avant de nouvelles révélations publiées dimanche 9 septembre.



Il a perdu son poste, trois heures après la publication - dans le même journal par le même journaliste - de témoignages de six nouvelles femmes (d'anciennes collaboratrices, scénaristes, maquilleuses). Toutes racontent des scènes de harcèlement sexuel. Plusieurs d'entre elles racontent comment il exigeait des fellations.

Privé de parachute doré, pour l'instant

Moonves conteste une nouvelle fois les avoir forcées à quoi que ce soit, et précise que ces faits se sont déroulés il y a plusieurs décennies. Mais ces nouveaux témoignages détaillés ont conduit le conseil d'administration de CBS à accélérer les choses : il a donc été définitivement poussé vers la sortie.



Et si ces femmes ont choisi de témoigner, c'est justement parce qu'elles étaient choquées d'apprendre que cet homme puissant allait partir avec un parachute doré de plus de 100 millions de dollars, alors qu'elles estiment avoir vu leurs carrières entravées parce qu'elles refusaient ses demandes sexuelles.



Pour l'instant, il part sans rien tant que les investigations internes sont en cours. Et CBS annonce qu'elle va verser, avec Moonves, 20 millions de dollars à des organisations du mouvement #MeToo.