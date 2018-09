États-Unis : on continue à découvrir des victimes du 11 septembre 2001

publié le 11/09/2018 à 06:42

Comme chaque année avant le 11 septembre, deux faisceaux lumineux fendent le ciel de Manhattan dans la nuit, à l'ex-emplacement exact des tours qui se sont effondrées il y a dix-sept ans.



Dimanche 9 septembre a été rouverte la station de métro World Trade Center, celle qui était sous les tours. Elle s'était totalement effondrée sous le poids des débris : des centaines de mètres de hauts de bâtiment l'ont totalement écrasée.

C'était la dernière construction majeure détruite le 11 septembre 2001 qui n'avait pas encore rouverte. Les travaux n'ont commencé qu'en 2015, car il a fallu rebâtir tout le quartier. Beaucoup de gens se prenaient en photos devant les murs blancs immaculés où ont été gravés des extraits de la Déclaration d'indépendance américaine.

J'ai discuté avec un homme qui travaille depuis vingt ans dans ce quartier de Wall Street et qui pleurait. Il a été rattrapé par l'émotion quand il est descendu sur le quai. Ça l'a surpris lui-même.

Un monument pour les héros du vol 93

Un autre symbole vient d'être inauguré pour ce dix-septième anniversaire. Souvenez-vous : en plus des deux avions qui s'étaient écrasés ici sur les tours à Manhattan, il y avait eu un autre avion sur le Pentagone, et un quatrième dans lequel des passagers s'étaient rebellés. Cet appareil s'était finalement écrasé dans un champ en Pennsylvanie, à une vingtaine de minutes de vol de Washington.



Un monument vient d'être dressé en l'honneur de ces quarante victimes. Il mesure 93 pieds de haut pour ce vol United Airlines 93. Un symbole de leur héroïsme.

Ils savaient qu'ils allaient mourir, et ils ont quand même choisi de se battre avec courage. Le président Trump sera là ce mardi 11 septembre pour assister à une cérémonie.

38.000 dossiers de demande d'indemnisation

On continue à découvrir des victimes du 11 septembre 2001, notamment parmi les pompiers et les secouristes qui sont venus porter secours aux victimes - et plus largement ceux qui se sont retrouvés à travailler dans le sud de Manhattan après les attentats.



Rien que cette année, le fonds d'indemnisation des victimes a reçu 38.000 nouveaux dossiers. L'an passé à la même époque, c'était 30.000. Car parfois les maladies et les cancers liés à la poussière ne se déclenchent qu'après plusieurs décennies.



Les experts pensent que le nombre de cas va continuer à augmenter. Leur crainte, c'est que le fonds d'indemnisation de 7 milliards de dollars soit rapidement épuisé.