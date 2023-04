États-Unis : "Biden menace la démocratie parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait", charge Trump

Crédit : SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Donald Trump s'est engagé jeudi 27 avril à "écraser" le président Joe Biden. L'ancien locataire de la Maison Blanche tenait son premier meeting de campagne depuis son inculpation historique par un tribunal de New York. Et celui qui rêve d'une revanche en 2024 s'en est pris frontalement à Joe Biden, qui vient lui d'annoncer qu'il se représenterait l'an prochain.

"Joe Biden a annoncé sa candidature dans un message vidéo enregistré. Si ici aujourd'hui je faisais la même chose, qu'est-ce que vous diriez ? Lorsque vous souhaitez être président, est-ce que vous vous levez un matin et vous dites 'je suis candidat, mais attendez où suis-je, comment je sors d'ici ?'. Joe Biden affirme qu'il le fait parce que Donald Trump menace la démocratie. Vous pouvez le croire ? Non, c'est Biden qui menace la démocratie parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Nous allons gagner en 2024 et rendre sa grandeur à l'Amérique", a lancé Donald Trump.

Pendant ce temps-là, son ancien vice-président, Mike Pence, témoignait devant la justice sur les tentatives de renverser les résultats de l'élection présidentielle de 2020.

