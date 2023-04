Crédit : Kevin Dietsch / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Joe Biden a 80 ans. Il en aura 82 à la fin de son mandat. Pourtant, le démocrate pourrait bien repartir pour quatre années de plus à la Maison-Blanche. Le président américain, qui dit avoir "l'intention" de se faire un second terme, continue pourtant d'entretenir le suspense autour du timing de son annonce. Sans être certain qu’il va vraiment se représenter, plusieurs médias américains, à commencer par le Washington Post, évoquent cette semaine.

Quelles sont ses chances ? Sa candidature enthousiasme-t-elle dans son camp ? Pourquoi n’y a-t-il pas un autre candidat ou une autre candidate qui se démarque chez les démocrates ? Quelqu’un à qui on ne poserait pas cette question récurrente : "vous aurez 82 ans en 2024. N’est-ce pas trop vieux pour diriger la première puissance du monde ?".

Une chose est acquise, les enjeux restent les mêmes que cette candidature soit cette semaine ou dans un mois. À moins qu’il nous réserve une énorme surprise... Mais si on parle de cette date du mardi 25 avril, c’est parce qu’elle marquerait le quatrième anniversaire de sa candidature victorieuse pour la présidentielle de 2020.



