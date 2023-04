Donald Trump : pourquoi l'ancien président est-il jugé pour "diffamation" ce mardi ?

Alors qu'il d'ores et déjà poursuivi dans l'affaire Stormy Daniels, Donald Trump fait également l'objet d'un procès au civil qui s'ouvre ce mardi à New York. Une ancienne journaliste américaine, E. Jean Carroll, accuse l'ex-président des États-Unis de l'avoir violée dans les années 1990. Un cas juridique délicat - pour diffamation présumée sur fond d'allégations de viol - qui oppose depuis 2019 la plaignante au magnat de l'immobilier, rappelle l'AFP.

E. Jean Carroll accuse Donald Trump de l'avoir violée dans une cabine d'essayage d'un grand magasin new-yorkais, entre 1995 et 1996. Des faits présumés prescrits par la justice au moment où l'ex-journaliste avait voulu déposer plainte, en 2019.

Cette dernière a néanmoins pu opter, en novembre 2019, pour une procédure au civil pour "diffamation". Elle avait alors déposé plainte contre le 45e locataire de la Maison Blanche, après que ce dernier a qualifié ses allégations de viol, en juin de la même année, de "mensonge complet".

L'ex-président républicain s'est toujours défendu des faits qui lui sont reprochés, arguant que E. Jean Carroll n'était "pas son genre de femme". En 2019, ses avocats avaient par ailleurs affirmé qu'il était protégé par son immunité de chef d'État.

Une à deux semaines de procès

Or, le 24 novembre 2022, est entrée en vigueur une loi de l'État de New York ("Adult Survivors Act") permettant, pendant un an, aux victimes d'agressions sexuelles de relancer leur action en justice au civil.

La plaignante a donc déposé en novembre une nouvelle plainte au civil à New York, pour "diffamation" mais aussi "voie de fait" et "agression" et réclamé un procès pour des dommages et intérêts. Dans la plainte, citée par l'AFP, ses avocats accusent Donald Trump de "l'avoir tripotée, pelotée et violée".



Le procès civil, qui pourrait durer une à deux semaines, devait s'ouvrir le 10 avril mais a été repoussé au mardi 25 avril. Les deux protagonistes avaient produit en octobre leurs dépositions sous serment.

Les débats, en l'absence quasi certaine de Donald Trump, commenceront devant le tribunal civil fédéral de Manhattan une fois le jury sélectionné, lequel devra déterminer le montant des réparations à éventuellement allouer à cette ex-chroniqueuse du magazine Elle, aujourd'hui âgée de 79 ans.

