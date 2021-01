États-Unis : après 17 ans sous terre, des milliards de cigales vont déferler

publié le 29/01/2021 à 16:21

Tous les 17 ans, une espèce de cigales qu’on ne trouve qu’aux États-Unis montre le bout de son nez. C’est d’une rareté chez les insectes. Ces derniers ont généralement un cycle de vie beaucoup plus court. Sur la côte Est, on attend ainsi une colonie de plusieurs milliards de cigales périodiques qui doivent sortir de terre dans les prochains jours.

Le média britannique BBC rappelle pour l'occasion que "la dernière fois que cette colonie a émergé dans ces États, c’était en 2003 et 2004". Ces cigales ont vécu longtemps sous terre sous forme de nymphes et se nourrissaient exclusivement de racines. Après avoir construit des tunnels de terre, elles remonteront à la surface dans les jours qui viennent. Elles mueront alors dans leur forme adulte, et s’accoupleront à l’air libre. Mais en attendant, une question se pose : ces cigales sont-elles un danger ?

Un véritable danger pour les arbres fruitiers

Si ces cigales ne représentent aucun danger pour les humains, elles peuvent être un danger pour les arbres fruitiers comme les poiriers, cerisiers, pêchers et pommiers, mais aussi dans les vignes, où les femelles déposent leurs œufs.



On ne sait pas vraiment pourquoi ces cigales n’émergent que tous les 17 ans, mais il est possible que ce long cycle les préserve des prédateurs. En réalité, elles ne survivront en extérieur que deux à quatre semaines.

Andrew Liebhold, entomologiste au ministère américain de l’Agriculture confiait au journal Le Monde que "les cigales adultes sont une source énorme de nourriture pour divers animaux, surtout les oiseaux, mais aussi les petits mammifères comme les souris". Les humains ne sont donc pas les seuls à guetter l’arrivée des cigales périodiques, mais pas pour les mêmes raisons.