États-Unis : à quoi va servir le plan de relance de 1.900 milliards de dollars ?

publié le 11/03/2021 à 06:46

Depuis plusieurs jours, l’attention des Américains se concentre sur le gigantesque plan de relance de Joe Biden. Il a été adopté hier. Avec une somme vertigineuse : 1.900 milliards de dollars. Pour donner une idée, c’est le PIB de l'Italie en 2020.

La partie la plus immédiate et la plus concrète de ce plan, dans quelques jours, sans doute au début de la semaine prochaine : des dizaines de millions d’Américains vont recevoir un chèque, ou ce sera crédité directement sur leur compte. 1.400 dollars par personne, 2.800 pour un couple et encore 1.400 par enfant. Plus exactement par personne à charge (ça peut être un adulte dépendant).

Un couple avec deux enfants recevra ainsi 5.600 dollars. Autant dire que ça va soulager beaucoup d’Américains. Notamment, ceux qui ont perdu leur emploi en raison de la crise sanitaire.

350 milliards répartis dans les États

Bien sûr, c’est conditionné aux revenus. Mais le plafond est assez haut. Il est à 75.000 dollars. Donc, jusqu’à 75.000 dollars de revenus brut par an, vous êtes éligible pour recevoir le chèque. C’est l’IRS, l’administration fiscale qui va distribuer de l’argent, et pas en réclamer.

Mais cet argent versé aux Américains ça ne représente "que" 400 millliards sur les presque 2.000 milliards de dépenses. Où va aller le reste de la somme ?

75 milliards seront consacrés à tout ce qui est production de vaccin et campagne de vaccination. Plus de 170 milliards pour les établissements scolaires. Le plan de relance est d’ailleurs est très axé sur la famille, les enfants. Il y aura du crédit d’impôt pour chaque enfant à charge. Le plan est censé réduire de moitié la pauvreté des enfants.

Et puis, nous sommes dans un Etat fédéral, 350 milliards seront répartis dans les 50 États.

Première allocution de Joe Biden

Il y a aussi le prolongement des assurances chômage. Les Démocrates ont dû reculer sur les, notamment sur le salaire minimum fédéral ? Pour rappel, au mois de décembre, Donald Trump avait signé un plan de 900 millions de dollars, et il y a un an fin mars, un autre de 2 000 milliards de dollars.



Ça ramène au débat qui agite les économistes. À savoir, comment on pourra rembourser ces sommes astronomiques, dépensées par tous les pays. Y compris la France. En tout cas, le vote de cette loi et de ce plan ambitieux est une victoire politique pour Joe Biden

Oui clairement, avec la campagne de vaccination qui se passe plutôt bien.



Cette loi a été votée exactement 50 jours après son investiture. Ce soir il doit faire une allocution télévisée, sa première. Il va sans doute se féliciter de ce plan de relance. Alors, il a la majorité à la chambre des représentants et au Sénat. C’est plus facile.

Les Républicains massivement contre

Et ce qui nous rappelle, même si c’est loin, même s’il s’est passé beaucoup de choses depuis l’importance des dernières élections Géorgie. Les démocrates ont raflé sur le fil les deux postes de sénateurs qui restaient à pourvoir, ça s’est joué à 50.000 voix. Et les Démocrates ont raflé la majorité de justesse.



En tout cas, pas un représentant Républicain a voté "pour" hier après-midi. "De loin l’une des pires lois jamais vue", pour le patron des sénateurs républicains. Alors que pour les démocrates : c’est l’une des lois les plus importantes de ces dernières décennies.

Vous voyez, le spectre est très large. En tout cas, l’objectif est de créer 7 millions d’emplois.