publié le 19/03/2019

À seulement 8 ans, Tani est devenu champion d'échecs de l'État de New York dans sa catégorie, après avoir remporté 73 matches d'affilée. C'est la première fois qu'un novice remporte aussi vite un titre de champion. En effet, il y a quelques mois le petit garçon ne connaissait rien à ce jeu.



En 2017, lui et sa famille ont fui le nord du Nigeria et les persécutions de chrétiens par les jihadistes de Boko Haram. Réfugiés aux États-Unis, la famille habite depuis dans un foyer pour SDF et espère obtenir l'asile. Le père de Tani cumule deux emplois et sa mère a passé un examen pour devenir aide à domicile.

"Je veux devenir le plus jeune grand maître des échecs et battre le record du champion du monde. Tout est possible. Dieu peut tout faire pour moi et ma famille", a confié Tani à CBS.

L'un des enseignants de Tani a lancé une cagnotte sur internet qui augmente au fil de ses victoires. Plus de 147.000 dollars ont déjà été récoltés. Prochain objectif pour le petit garçon : remporter le titre national en mai prochain.