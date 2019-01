publié le 14/01/2019 à 11:02

Accueillie à l'aéroport par la ministre des Affaires étrangères Chrystia Freeland en personne, Rahaf Mohammed al-Qunun, âgée de 18 ans, a brièvement posé, tout sourire malgré la fatigue, pour les nombreux journalistes venus l'attendre, le samedi 12 janvier.



"Elle a fait un très long voyage, elle est épuisée et préfère ne pas répondre aux questions pour le moment", a commenté la cheffe de la diplomatie canadienne Chrystia Freeland. "Elle est très heureuse d'être dans sa nouvelle maison, même si elle m'a parlé du climat. Je lui ai dit qu'il peut faire plus chaud".

Sur Twitter, Rahaf Mohammed al-Qunun a chaleureusement remercié son pays d'accueil, non sans égratigner les autres : "Le seul pays qui m'ait vraiment aidé finalement est le Canada. Les autres ont eu peur et sont des lâches", a-t-elle commenté sur le réseau social à son arrivée à Toronto.

La Saoudienne avait médiatisé son histoire sur Twitter après avoir fui l'Arabie saoudite et sa famille pour violences physiques et psychologiques, avait-elle raconté alors que les autorités thaïlandaises l'avait bloquée à l'aéroport. La jeune femme était en transit entre le Koweït et l'Australie, pays où elle souhaitait commencer une nouvelle vie. Mais, voyageant sans permission, elle devait être renvoyée vers le Koweït. Sa famille a démenti ses propos.

Les premiers jours au Canada

Prise en charge par l'association à but non lucratif Costi, basée à Toronto et spécialisée dans l'accueil des réfugiés, Rahaf Mohammed al-Qunun est allée dès samedi 12 janvier après-midi faire un peu de shopping pour s'acheter des vêtements chauds au centre de la mégapole de l'Ontario, selon une source de Costi.



Des responsables de l'association vont dans les prochains jours l'aider à ouvrir un compte en banque ou remplir diverses formalités administratives, avant de chercher un logement permanent. En attendant, Rahaf Mohammed al-Qunun va séjourner dans une structure protégée par des gardiens jour et nuit. L'association a conseillé à la jeune femme de ne pas révéler sa localisation précise.

L'épilogue d'une odyssée internationale

La décision du Canada d'accueillir Rahaf Mohammed al-Qunun risque cependant de raviver la crise diplomatique sans précédent qui mine les relations entre Ryad et Ottawa depuis l'été dernier.



L'Arabie saoudite avait annoncé en août l'expulsion de l'ambassadeur du Canada, rappelé le sien et gelé tout nouveau commerce ou investissement avec le pays. Cette décision faisait suite à un tweet d'Ottawa, quelques jours plus tôt, appelant à la libération immédiate de militantes et militants saoudiens des droits humains arrêtés peu avant, dont Samar Badaoui, sœur du blogueur emprisonné Raef Badaoui, dont la femme et les trois enfants vivent réfugiés au Québec.



L'Arabie saoudite est l'un des pays du monde les plus restrictifs pour les droits des femmes. Elles sont notamment soumises à la tutelle d'un homme (père, mari ou autre) qui exerce sur elles une autorité arbitraire et prend à leur place les décisions importantes.