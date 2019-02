publié le 25/02/2019 à 23:17

Parti de Guinée, Ousmane Bah est arrivé en France il y a huit ans, après avoir traversé huit pays, la Méditerranée et l'Espagne. Un parcours que beaucoup de réfugiés ont connu.



"Quand je suis arrivé, je me suis à erré dans les rues de Paris. Et quand je rencontrais des gens pour demander de l'aide, j'ai constaté que la plupart ne parlait pas correctement le français", explique le Guinéen de 35 ans.

C'est à partir de là qu'il créé Solodou, une méthode pour apprendre à lire et écrire le français

Alphabet, voyelles, accents, Ousmane Bah a mis au point un kit complet, des livrets pour apprendre et s'exercer mais aussi une application sur smartphone.

Chaque leçon est disponible gratuitement en vidéo. Un apprentissage à la carte, en toute autonomie. "Tu ne te sens pas observé, tu ne te sens pas jugé, tu vas à ton rythme", explique Ousmane Bah. Une initiative repérée par la CAF de Loire-Atlantique. Une cinquantaine de migrants qui résident dans la région vont pouvoir tester la méthode.