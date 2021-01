États-Unis : 6 morts après la fuite chimique d'une usine

et AFP

publié le 28/01/2021 à 22:50

Six morts et une dizaine de blessés suite à la fuite d'azote liquide dans une usine agro-alimentaire au nord-est d'Atlanta aux États-Unis. Selon le responsable de la police de Gainesville, dans l'État de Géorgie, les premiers bilans font état de "cinq décès confirmés sur place", la cause de la fuite chimique, qui n'a pas provoqué d'explosion, reste pour l'heure inconnue.

L'accident s'est produit ce jeudi vers 10 heures dans une usine spécialisée dans le traitement des volailles, Prime Pak Foods, située dans le comté de Hall de cet État, au sud-est des États-Unis.

Parmi les victimes hospitalisées, trois se trouvaient dans un état qualifié de "critique" par les autorités. Suite à des premières informations qui ont révélé à tort une explosion chimique, les élèves des écoles situées aux alentours de Prime Pak Foods ont été confinés dans leurs classes.