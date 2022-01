États-Unis : 34 personnes, coincées sur un bloc de glace, dérivent pendant une heure et demie

"On aurait dit un coup de feu". Samedi 8 janvier dernier, 34 personnes venues pêchées à Green Day, une ville côtière du lac Michigan dans l'État du Wisconsin, ont eu une bien mauvaise surprise : la glace s'est détachée de la rive et les pêcheurs sont restés coincés pendant une heure et demi.

Un craquement "assourdissant". Aux alentours de 10 heures, ces amateurs de pêche ont été surpris par un bruit "similaire à un coup de feu", relate un article du quotidien Ouest France. En cause : "un énorme pan de glace" venait de se décrocher de la rive. Une trentaine de personnes se sont alors retrouvées piégées à la dérive sur le lac Michigan.

"On aurait dit un coup de feu. Nous avons regardé autour de nous, pour voir d’où cela pouvait venir, et là, on a entendu des gens crier : 'On se détache !'", confie Shane Nelson dans les colonnes du National Post.

Le morceau de glace craquait au fur et à mesure qu’il se déplaçait Témoignage d'un des membres des autorités américaines

Les secours ont été rapidement alertés et il aura fallu une bonne heure et demie pour secourir les pêcheurs. Une opération sous pression puisque "le morceau de glace craquait au fur et à mesure qu’il se déplaçait, avec l’eau le frappant de toutes parts", a détaillé l'un des membres des autorités.

À l'issue de la mission menée par le bureau du shérif, des pompiers et garde-côtes, équipés de deux hydroglisseurs, aucun blessé n’a été recensé. Au total, le bloc de glace aurait dérivé sur 1,2 kilomètre, rapporte le site d'information Slate.

Comment cet énorme morceau a-t-il pu se détacher de la rive ? La glace a pu être "destabilisée" par une barge, "qui avait traversé la baie", ou par un changement de courant. Le lieutenant John Bain du bureau du shérif du comté de Brown a par ailleurs rappelé l'importance des mesures de sécurité.

La pêche sur glace présentant certains dangers, il recommande de constamment garder un téléphone sur soi "pour joindre les secours en cas de souci".