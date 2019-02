État Islamique : "on va avoir affaire à une guérilla", dit Frédéric Encel sur RTL

publié le 18/02/2019 à 09:41

La dernière bataille de l'État Islamique a lieu dans une petite ville de l'Est de la Syrie. La victoire sur les jihadistes semble très probable. Mais pour Frédéric Encel, maître de conférence à Sciences Po et auteur de Mon Dictionnaire de Géopolitique, cela ne signe pas pour autant la fin de l'État Islamique.



"À partir du moment où Daesh est vaincu sur le plan militaire, ce groupe idéologiquement fanatique se mute. On va avoir affaire ces prochaines années à une guérilla, comme c'était le cas avant l'établissement de l'État califal", développe-t-il.

Si Frédéric Encel admet "la fin de la forme étatique [de Daesh]" est proche, il nuance toutefois cette disparition. Le califat devrait disparaître en Syrie et en Irak, selon lui, mais pas au Sahel, où de nouvelles tentatives ont été faites de "créer de nouveau un état califal" par des jihadistes, "de Daesh ou d'autres groupes". Par exemple, "il y a 3 ans en Libye, les forces occidentales ont réussi à déraciner in extremis ce qu'il allait devenir un nouvel état califal", explique-t-il.

"L'islamisme radical prendra une autre forme", selon Frédéric Encel. "Les chefs et les principaux militants savent très bien se dissimuler au sein de la population civile, en Irak et en Syrie pour l'essentiel", détaille-t-il, d'autant plus qu'ils sont "protégés par une bonne partie de la population". Et lorsque ces cadres de l'État Islamique sont dispersés, "ils sont plus dangereux pour nous autres à l'extérieur, parce qu'ils vont devoir démontrer qu'ils sont toujours très actifs, et qu'ils vont devoir frapper davantage sur le plan terroriste".