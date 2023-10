Espagne : un drapeau géant qui a coûté 56.000 euros s'envole au bout de 5 mois

Un coup de vent et puis s'en va. Voilà comment résumer l'épisode survenu à Jerez de la Frontera, près de Cadix, dans le sud de l'Espagne. Alors que la mairie avait inauguré un drapeau espagnol géant de 70 m² d'envergure en mai 2023, celui-ci s'est fait emporter par les rafales de vent dans la semaine du 16 octobre, lors du passage de la tempête Aline, qui touche les Alpes-Maritimes à l'heure où sont écrites ces lignes.

Le problème : l'emblème national avait coûté 56.000 euros à la commune d'Andalousie. Il avait été accroché au bout d'un mât de 25 mètres de haut sur l'avenue Adolfo Suárez, "l’un des principaux accès au parc d’activités avoisinant (...) non loin de deux axes routiers majeurs" selon Le Parisien.

Installé par l'ancienne maire Mamen Sánchez, comme le rapporte le média ibérique La voz del sur, l'objectif du parti socialiste PSOE était "d'améliorer l'esthétique des deux sites, qui sont des routes à forte densité de circulation et un axe de communication pour entrer et sortir de la ville". Le média espagnol ironise sur la situation, expliquant que "le vent n'a pas compris l'ornementation et a déchiré le tissu du drapeau en lambeaux, le faisant disparaître comme s'il avait été acheté chez Ali Express".

Le parti de gauche Adelante Andalucía s'était indigné dès le mois de mai de cette installation : "Il est scandaleux que l’argent public de tous les citoyens de Jerez soit gaspillé de manière aussi enjouée, sans tenir compte des besoins de la ville pour des projets qui améliorent la vie de nos concitoyens".

Carlos Fernández, responsable local du parti, a réagi sur X (ex-Twitter) : " On avait dit que c’était une dépense inutile (…) Et en plus, maintenant Pelayo (ndlr : la nouvelle maire de Jerez de la Frontera depuis le 17 juin) veut nous augmenter les impôts", a-t-il déploré.