La mobilisation touche à sa fin pour les joueuses de la Liga F, en grève depuis le 1er septembre pour obtenir une hausse de leur rémunération. Les footballeuses de la première division espagnole, parmi lesquelles figurent des championnes du monde, ont ainsi obtenu gain de cause, en signant un accord avec la ligue prévoyant une augmentation progressive de leur salaire.

Les sportives - qui percevaient jusqu'ici 16.000 euros par an - bénéficieront désormais d'"un salaire minimum de 21 000 euros pour la saison 2023/24, de 22 500 euros pour la saison 2024/25 et de 23 500 euros pour la saison 2025/26", rapporte leur syndicat Futpro, dans un communiqué relayé dans la nuit de mercredi à jeudi et cité par nos confrères du Parisien. Les joueuses vont donc pouvoir reprendre leur championnat, interrompu par leur grève.

Une victoire qui fait écho au retrait volontaire de la sélection nationale des joueuses de la Roja, après le baiser imposé par le patron de la Fédération espagnole, Luis Rubiales, à leur coéquipière Jenni Hermoso lors de leur sacre en finale du Mondial féminin 2023, le 20 août dernier. Un mouvement soutenu par l'exécutif et une grande partie de la population, qui aura poussé le dirigeant sportif au comportement controversé vers la sortie.

