Pourquoi les Pays-Bas jouent en orange alors que leur drapeau est bleu, blanc et rouge ?

Alors que l’équipe de France de Didier Deschamps affronte les Pays-Bas ce vendredi 13 octobre (20 heures 45) en éliminatoires de l'Euro 2024, nous nous attardons sur l'histoire du maillot des Bataves. Et pour cause, cette nation a les mêmes couleurs que la France sur son drapeau, le bleu, le blanc et le rouge. Pourtant leurs footballeurs jouent en orange pour une raison peu commune.

Si ce bleu-blanc-rouge est le drapeau de la République des Pays Bas, le orange, lui, est la couleur de la famille royale depuis que Guillaume de Nassau a libéré le pays du joug des Espagnols au XVIème siècle et lui a ainsi offert l’indépendance.

Guillaume de Nassau était alors le seigneur de la principauté d’Orange, notre Orange à nous dans le Vaucluse. C’est peut-être pour ça d’ailleurs qu’il y a autant de Hollandais l’été dans la région. D’ailleurs, preuve du lien historique qui les unit, les Pays Bas et la ville d’Orange ont exactement la même devise : "Je maintiendrai".

Le orange a été présent sur le drapeau des Pays-Bas

Si le orange est la couleur de la famille royale et du roi actuel Willem-Alexander, il ne figure plus sur le drapeau du pays, ce qui ne fut pas toujours le cas. Quand Guillaume de Nassau pris le pouvoir, il a évidemment mis le orange sur le drapeau. Mais s’il a été remplacé par le rouge au XVIIIème siècle pour une raison pratique.

À l’époque, la marine hollandaise est en plein essor, notamment la Compagnie des Indes, et on juge qu’en mer, le rouge est beaucoup plus visible que le orange. Orange qui au passage fait partie des couleurs officielles de New York puisque la ville a été fondée en 1625 par des Hollandais sous le nom de Nouvelle Amsterdam. Par les Hollandais et non les Néerlandais, car si tous les Hollandais sont Néerlandais, tous les Néerlandais ne sont pas Hollandais.

Les Pays-Bas et la Hollande ce n’est pas, contrairement à ce qu’on croit, la même chose. La Hollande, et d’ailleurs plutôt les Hollande, car il y a celle du Nord et celle du Sud, ce sont deux des douze provinces qui forment les Pays-Bas. Si on les met en avant, c’est tout simplement parce que s’y trouvent Amsterdam et la Haye, les deux villes qui concentrent toutes les institutions du pays.



