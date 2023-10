DIAPORAMA - Alpes-Maritimes : des pluies et des inondations, 3 ans après la tempête Alex

ALPES-MARITIMES -Des pluies et des inondations, 3 ans après la tempête Alex

Photographie des intempéries dans la vallée de la Vésubie (Alpes-Maritimes) Crédits : Hugo Amelin / RTL

Des cars en attente d'évacuer les victimes emportés par les eaux Crédits : RTL Précédent Suivant

Dans le sud de la France, six départements ont été placés en vigilance orange ce vendredi 20 octobre après de fortes intempéries. Dans les Alpes-Maritimes, les pluies étaient si fortes que le département avait été placé en vigilance rouge. S'il y a des dégâts sur place, la situation n'est pas comparable avec les dégâts de 2020, après le passage de la tempête Alex qui avait dévasté le département.

À Saint-Martin-Vésubie, dans la vallée de la Vésubie, des inondations ont tout de même eu lieu. Les habitants relativisent au micro de RTL : "On était là, il y a trois ans, pour la tempête Alex, donc on avait peur que ça recommence. Apparemment, ç'a l'air d'être moins important. Maintenant, quand il y a des gros orages comme ça, on a toujours en mémoire ce qui s'est passé il y a trois ans", explique le témoin.



Une autre femme de la région explique qu'un pont s'est écroulé et obstrue leur passage. Le premier témoin ajoute qu'ils ne sont pas surpris : "On s'y attendait de toute façon. À partir du moment où les travaux n'ont pas été coordonnés... Il y a des endroits où ils auraient dû le faire, ça n'a pas été fait. Aujourd'hui, on le paye cash".