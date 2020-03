Espagne : 752 kg de méthamphétamine retrouvés dans des blocs de marbre

publié le 05/03/2020 à 02:14

Un coup de filet et une saisie record. La police espagnole a récupéré 752 kg de méthamphétamine pure après avoir réussi à démanteler un gang. Les trafiquants transportaient la drogue à travers le pays en la cachant dans des cavités creusées dans d'imposants blocs de marbre.

La saisie est la plus importante jamais réalisée sur le sol espagnol. Selon le Guardian, l'enquête avait commencé en août dernier quand la police et les agents des douanes ont remarqué qu'une entreprise importait des blocs de marbre de 25 tonnes en provenance du Mexique vers le port de Valence.

Une opération conjointe de la police nationale et de la douane a été lancée afin de scruter de plus près les activités de l'entreprise, ce qui a conduit à inspecter une cargaison de six blocs arrivés à Valence mi-octobre. Les douaniers ont alors remarqué de mystérieuses traces à la base d'un des blocs.

Les opérations qui ont suivi ont permis l'arrestation de cinq personnes et la découverte de 352 kg de méthamphétamine et, surtout, la découverte du mode opératoire des trafiquants. Dans la foulée, une autre découverte de 400 kg a suivi.

Desarticulada en Alicante una organización criminal que introducía metanfetamina oculta en bloques de mármol, en la mayor incautación realizada hasta el momento en España



Se ha detenido a cinco personas e intervenido 752 kilos de metanfetamina en estado puro pic.twitter.com/oOAFPZwCSQ — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) March 3, 2020

"Pour éviter toute détection, les suspects ont percé des trous, des cavités cylindriques, dans le marbre. À l'intérieur, 43 paquets de drogue emballée dans du plastique", explique la police espagnole.

"Une fois les paquets insérés dans les cavités (ce qui se faisait au Mexique) les blocs étaient scellés avec de la résine et recouverts d'une plaque de marbre avec du mortier très puissant", ajoutent les autorités.

Si la surface finale ressemblait effectivement à du marbre, elle était placée face contre sol pour éviter tout soupçon, par précaution. Les enquêteurs ont arrêté 5 personnes et confisqué 5 armes à feu, 150.000 euros et 26 blocs de marbre non creusé, saisi des biens parmi lesquels 19 propriétés, 14 véhicules et ont gelé 7 comptes en banque.