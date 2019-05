Pourquoi Raoni, le chef indigène brésilien, effectue une tournée en Europe

publié le 14/05/2019 à 04:35

Une tournée européenne de trois semaines. Raoni, le célèbre chef indigène brésilien est arrivé en Europe, et plus précisément à Paris, afin d'alerter les chef d'État européens sur la déforestation en Amazonie.



L'ancien cacique du peuple Kayapo, qui a acquis une notoriété internationale ces dernières décennies, tentera de collecter un million d'euros pour la protection de la réserve de Xingu, foyer de plusieurs communautés autochtones du Brésil.

Pour cela, accompagné de trois autres chefs indigènes, il doit rencontrer Emmanuel Macron ce mardi 14 mai après s'être entretenu avec le ministre de l'Environnement François de Rugy. Ils se rendront ensuite en Belgique, en Suisse, au Luxembourg, à Monaco, en Italie et au Vatican, où un entretien est prévu avec le Pape.

La déforestation repart de plus belle

Avec sa coiffe en plumes jaunes, Raoni souhaite tirer la sonnette d'alarme alors que le nouveau président brésilien, Jair Bolsonaro, a décidé de lâcher les bulldozers dans cette région du monde. La déforestation, qui avait pourtant baissé pendant la présidence de Lula, est repartie à la hausse depuis 2012 et même de plus belle ces derniers mois.



Jair Bolsonaro a dans le collimateur les peuples autochtones. Selon lui, ils ont beaucoup trop de terres pour une si faible population alors que de l'or et d'autres métaux rares se trouvent sur leurs territoires.

L'Amazonie, le poumon de la Terre

Si ces terres étaient auparavant gérées par un organisme spécial qui protégeait les Indiens, quelques heures après son entrée en fonction, le fantasque chef d'État brésilien a publié un décret pour que le ministère de l'Agriculture soit dorénavant en charge du dossier. La ministre nommée, proche de l'industrie agroalimentaire, rêve de développer des cultures de soja et du bétail.



Dans ce contexte, Raoni veut donc lancer un cri d'alarme alors que l'Amazonie est le poumon de la Terre. Elle capte le carbone et donne de l'oxygène. En cas de destruction massive, les peuples indigènes ne seront pas les seuls à souffrir mais bien l'ensemble de la planète.